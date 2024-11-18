İskenderun’da araç kiralama firmalarına denetim

Kaynak: İHA
İskenderun’da araç kiralama firmalarına denetim

Hatay'da araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde 2 iş yerine 149 bin TL ceza kesildi.

Hatay'da araç kiralama firmalarına yönelik yapılan denetimlerde 2 iş yerine 149 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun İlçesinde 12 Kasım tarihinde araç kiralama firmalarına yönelik uygulama yapıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde; 3 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi, 1 işyerinin KABİS sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildi ve 99 bin 896 TL idari para cezası uygulandı, 1 işyerinin Kira sözleşmesini usulüne uygun düzenlemediği tespit edildi ve 49 bin 937 TL idari para cezası uygulandı.

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