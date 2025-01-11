İskenderun'da deprem (11 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İskenderun'da deprem (11 Ocak 2025)

İskender Sarseki'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 4.0 km olduğu öğrenildi.

İskender Sarıseki'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu öğrenildi.

Deprem ile ilgili bilgileri AFAD'da paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıkları 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, saat 04.18’de yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Son Haberler
Aydın'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı
Aydın'da iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Zuckerberg'den Biden'a 'sansür' suçlaması
Zuckerberg'den Biden'a 'sansür' suçlaması
İskenderun'da deprem (11 Ocak 2025)
İskenderun'da deprem (11 Ocak 2025)
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı
Esenyurt’ta seyir halindeki araca silahlı saldırı