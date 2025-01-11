İskenderun'da deprem (11 Ocak 2025)

İskender Sarıseki'de bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verdiği bilgilere göre depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu öğrenildi.

Deprem ile ilgili bilgileri AFAD'da paylaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun​ ilçesi açıkları 3.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem, saat 04.18’de yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.