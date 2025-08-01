İskenderun'da fuhuş yapan şahıslara idari işlem

HATAY / HALİT İRİ

İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla ile mücadele kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara idari işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 31.07.2025 tarihinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Pirireis Mahallesinde bir ikamette H.A. ile B.G. isimli şahısların fuhuş yaptığını tespit ederek, gerekli idari işlemi yaptı.

