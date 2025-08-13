İskenderun’da iki aranan şahıs yakalandı

HATAY / HALİT İRİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, suçlulara göz açtırmayan emniyet güçleri, aranan iki şahısın yakalanmasıyla bir kez daha kararlılığını ortaya koydu. Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sonucunda, hırsızlık ve kadına karşı şiddet suçlarından haklarında yakalama emri bulunan M.K. ve M.S., 10 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu operasyon, vatandaşların huzur ve güvenliği için emniyetin sürdürdüğü mücadelenin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

ADALETİN PEŞİNDE KARARLI OPERASYON

Hatay Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan M.K., emniyet ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı yerde yakalandı. Şüphelinin, daha önce işlediği suçlarla ilgili kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Emniyet güçlerinin istihbarat ve saha çalışmaları, M.K.’nin izini sürmede kilit rol oynadı. Şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.

KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Operasyonun bir diğer hedefi ise basit yaralama ve kadına karşı şiddet suçlarından toplam 11 ay 34 gün hapis cezası ile aranan M.S. oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü, bu tür suçlara karşı sıfır tolerans politikası uyguluyor. M.S., emniyetin düzenlediği baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesi, toplumda güven duygusunu pekiştirdi.

HUZUR VE GÜVEN İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞMA

Hatay Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. İskenderun’da gerçekleştirilen bu operasyon, emniyetin suçlulara karşı kararlı duruşunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, halkın güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını ve suçluların adalet önüne çıkarılmasında taviz vermeyeceklerini ifade etti. İskenderun halkı, emniyetin bu başarılı operasyonunu memnuniyetle karşıladı.

TOPLUMDA GÜVEN HİSSİ GÜÇLENİYOR

İskenderun’da aranan şahısların yakalanması, vatandaşlar arasında güven hissini artırdı. Özellikle kadına yönelik şiddet gibi toplumsal hassasiyet taşıyan suçlara karşı gösterilen bu kararlı tutum, emniyet güçlerine duyulan güveni pekiştiriyor. Bölge sakinleri, emniyetin suçlularla mücadeledeki etkinliğini takdir ederken, benzer operasyonların devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün bu başarısı, suçla mücadelede caydırıcılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.