Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

25 Temmuz 2025 tarihinde İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimi gören yedi personel yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alınmış, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan hayatını kaybetmişti. Personelin uzun süre yüksek sıcaklıkta ve güneşin altında bekletildiği gündeme gelmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre olaya ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı.

4 PERSONEL İHRAÇ, 8 PERSONELE DİSİPLİN CEZASI

Buna göre olayla ilgili yürütülen idari tahkikat kapsamında Alay Komutanı ve Tabur Komutanı da dahil olmak üzere toplam 4 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personel ihraç edildi. Ayrıca, 8 personele disiplin cezası uygulandı.

Adli sürecin İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirten Bakanlık, “Gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve dualarından alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; yaşanan olay ve gelişmelere ilişkin mevzuat doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi açık ve şeffaf bir yaklaşım sergilemeye, kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edecektir. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” açıklamasını yaptı.

C-130 UÇAĞI AÇIKLAMASI

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusun incelendiğine işaret eden MSB, Düşen uçağa ait enkaz parçalarının da Kayseri’de bulunan 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde detaylı olarak inceleneceğini belirtti.

Bakanlık, ”Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir” dedi.