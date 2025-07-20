İskenderun’da kumar oynarken yakalanan 4 şahsa para cezası

Düzenleme: Kaynak: İHA
İskenderun’da kumar oynarken yakalanan 4 şahsa para cezası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 şahsa toplamda 36 bin 988 TL para cezası uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarıyla mücadele çerçevesinde İskenderun Muradiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathanede 4 şahsın kumar oynadığı suçüstü yapılarak tespit edildi. Masada bulunan 600 TL para ve 106 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak iş yeri işletmecisi M.A.B hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken kumar oynayan şahıslara toplam 36 bin 988 TL idari para cezası düzenlendi.

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