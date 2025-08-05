İskenderun'da kumara geçit yok

Kaynak: Haber Merkezi
İskenderun'da kumara geçit yok

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 02.08.2025 günü İskenderun Savaş Mahallesinde bir kıraathanede kumar olayı tespit edildi.

HATAY / HALİT İRİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 02.08.2025 günü İskenderun Savaş Mahallesinde bir kıraathanede,

•44.400 TL Para

•208 adet İskambil kağıdı

olduğu görüldü, M.Z., S.G., M.B.E., F.T. ve B.A.A. isimli şahısların kumar oynadığı tespit edildi.

Oyunu organize eden U.E. hakkında adli işlem uygulanmış ve kumar oynayan 5 şahısa kumar oynamaktan toplamda 46.235 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı.

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