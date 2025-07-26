İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’nde H.D. ve H.D.’ye ait ikamette yapılan aramada; 9 parça halinde 106,45 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, kaşık üzerinde eser miktarda metamfetamin, 71 adet captagon hap, 14 adet sentetik ecza ve 3 tam ile 10 yarım ecstasy hap ele geçirildi.

Ayrıca, İskenderun’da durdurulan araçta ve araçta bulunan Z.G., H.G. ve İ.D.’nin üst aramalarında 217,20 gram metamfetamin ve 6,5 adet ecstasy hap bulundu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan Z.G., H.G., İ.D. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.