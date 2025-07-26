İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi’nde H.D. ve H.D.’ye ait ikamette yapılan aramada; 9 parça halinde 106,45 gram sentetik kannabinoid, 5 gram esrar, kaşık üzerinde eser miktarda metamfetamin, 71 adet captagon hap, 14 adet sentetik ecza ve 3 tam ile 10 yarım ecstasy hap ele geçirildi.
Ayrıca, İskenderun’da durdurulan araçta ve araçta bulunan Z.G., H.G. ve İ.D.’nin üst aramalarında 217,20 gram metamfetamin ve 6,5 adet ecstasy hap bulundu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan Z.G., H.G., İ.D. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Haberler
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
İskenderun’da 7 er hastaneye kaldırıldı: 2 askerimiz şehit oldu!
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Rıdvan Dilmen'in yeni görevi belli oldu
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Yalova'da ormanlara girişler yasaklandı
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Mika Raun'un sevgilisi Bodrum'u karıştırdı!
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu
Akılalmaz olay! Ehliyeti gidince kâhinliğe soyundu