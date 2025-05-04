İskenderun’daki mezar taşı saldırganı ifşa etti! Oğlunun mezarında isyan

Düzenleme: Kaynak: İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran S.T., 2004’te oğulları Barış ve Mutlu’yu öldürmüş, 2020’de tahliye edilmişti. Barış’ın İskenderun’daki mezar taşındaki “Analar gününde nasıl kıydın bize” yazısı dikkat çekti.

İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T. (66), gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları Barış'ı (19) ve Mutlu'yu (17) silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan S.T.'nin müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıklamıştı. Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.

İskenderun’daki mezar taşı saldırganı ifşa etti! Oğlunun mezarında isyan

İskenderun’daki mezar taşı saldırganı ifşa etti! Oğlunun mezarında isyan

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