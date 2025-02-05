İskenderunspor - Trabzonspor 1-0

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’a konuk oluyor.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Trabzonspor: Taha, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Cihan, Cham, Sikan, Enis Destan.
İskenderunspor: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler, Turan Tuzlacık, Ulaş Zengin, Kerem Kurşun, Mehmet Maniş, Kadir Turhan, Serdarcan Eralp, Erbay Eker, Muhammed Khail, Muhammet Beşir.
Maçın 10.dakikasında Sikan'ın vuruşu auta gitti.
Maçın 28.dakikasında İskenderunspor'da Muhammet Beşir takımını öne geçirdi 1-0 Beşir ceza sahası içinde sağ çarprazdan sert vurarak topu ağlara gönderdi.
Maçın 43. dakikasında Cihan Çanak'ın vuruşunda kaleci Onur Can topu kornere gönderdi.