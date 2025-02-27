İskenderunspor'dan rakiplerine "Hazırsanız, başlayalım mı oyuna?"

İskenderunspor Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından 5 puana yükselen İskenderunspor grubu 2'nci sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırırdı.

"HAZIRSANIZ BAŞLAYALIM MI OYUNA"

İskenderunspor bu başarısının ardından sosyal medya hesabından "Hazırsanız, başlayalım mı oyuna?" notuyla bir paylaşım yaptı. Ezel dizisinden bir sahnenin olduğu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun İskenderunspor'u temsil ettiği videoda rakipleri olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bodrumspor, Göztepe ile Konyaspor logolarıyla yer aldı.