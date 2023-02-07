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Depremden sonra İskenderun'u deniz bastı

Deprem sonrası İskenderun'dan gelen görüntüler endişe yarattı. Deniz taşınca İskenderun'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:10
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İskenderun'u depremden sonra deniz bastı

Depremden sonra İskenderun'u deniz bastı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.
200 METRELİK SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.
Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.
Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.
Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

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