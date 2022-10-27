İskenderun İzmir Marşı'yla inledi

İHA'nın haberine göre, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde İskenderun’da konser veren ünlü sanatçı Kıraç, Plevne ve İzmir marşı ile halkı coşturdu.

Türk bayraklı pelerini ile sahne alan Kıraç “Kim ne derse desin İzmir marşı da bizim, Plevne marşı da bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim, tabii ki Mustafa Kemal Atatürk de bizim” şeklindeki konuşması büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile konserde şarkılara eşlik eden İskenderunlular cumhuriyetin coşkusunu yaşadılar.