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İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 2019 yılında yüzde 22,31 olan kayıp-kaçak oranının 2021 yılında yüzde 20,52 seviyesine kadar gerilediğini açıkladı. Bu oran, İstanbul’da son 20 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 16:54
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İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk

İSKİ açıkladı: 20 yıl sonra bir ilk
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İSKİ’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki su kayıp-kaçak oranının düşürülmeye devam edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, İstanbul’da 2019 yılında yüzde 22,31 olan kayıp-kaçak oranı 2021 yılında yüzde 20,52 seviyesine kadar geriledi. Bu oran İstanbul’da son 20 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

SUTETOSKOP İLE YAKLAŞIK 10 BİN KİLOMETRE TARAMA YAPILDI
ANKA'da yer alan habere göre, İSKİ’nin İstanbul’da suyu korumak amacıyla son dönemde hayata geçirdiği projelerden bir tanesi de sutetoskop oldu. Bu proje ile yüzeye çıkmayan su kayıpları, akustik dinleme cihazı aracılığıyla tespit ediliyor. Bu kayıplara hızla müdahale ediliyor ve İstanbul’un suyunun kullanılmadan kaybolmasının önüne geçiliyor.

Sutestok ile 9 bin 500 kilometreden fazla bir hatta tarama yapıldı ve bin 756 arıza tespit edilerek onarıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla 1 yıllık dönemde kurtarılan su miktarı 15 milyon metreküp olarak hesaplandı. Yine bu rakam yaklaşık olarak Elmalı Barajı’nın senelik verimine denk geliyor. Kurtarılan suyun ekonomik değeri ise 175 milyon liraya yaklaşıyor.

144 DEBİMETRE İLE DAHA VERİMLİ BASINÇ YÖNETİMİ
Öte yandan, çalışmalar kapsamında 10 bin 500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesi de gerçekleştirildi. Yine oluşturulan 144 izole alt bölgede sistemin optimum basınçta işletilmesi sağlanacak ve su kayıp-kaçakları azaltılmış olacak.

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