İstanbul'da yağışların azalması, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle barajların doluluk seviyesini ciddi oranda azaltmış durumda. Geçen senenin Kasım ayına göre doluluk oranında yüzde 28'lik bir azalma gözlemleniyor. Uzmanlar vatandaşları su kullanımı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor.

10 BARAJIN DOLULUK ORTALAMASI: YÜZDE 20.5

İstanbul'daki; Darlık, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 20.5 olarak ölçüldü.