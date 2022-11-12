İSKİ, AFD ve ATOS arasında 500 bin euroluk hibe anlaşması imzalandı

ANKA'da yer alan haberde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve bulut hizmeti veren ATOS ile 500 bin euroluk hibe anlaşması imzaladığını duyurdu. Anlaşmayla, faturalandırma-tahsilat döngüsünün daha verimli bir şekilde yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Faturalandırma-tahsilat döngüsünün daha verimli bir şekilde yürütmesini sağlayacak verilerin elde edilmesi, yönetilmesi, işletme giderlerini düşürülmesi ve kaçak kullanımın engellenmesi gibi faydalar elde edecek “Akıllı Ölçüm Teknik Yardım Pilot Projesi” için İSKİ, AFD ve ATOS arasında 500 bin euro hibe desteği anlaşması imzalandı.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan imza törenine İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin, AFD Ülke Direktörü Tanguy Denieul ve ATOS Türkiye CEO’su Can Kılıç başta olmak üzere İSKİ, AFD ve ATOS yetkilileri katıldı.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Törende konuşan İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı “Adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu” vizyonu kapsamında dijital dönüşümün ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Başa bu proje ile İSKİ’nin akıllı su yönetiminin öncü kuruluşu olma hedefini sürdürdüğünü ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlere her geçen gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

"BU PROJE YENİ PROJELER İÇİN BİR BAŞLANGIÇ"

Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Ülke Direktörü Tanguy Denieul bu projenin gelecek günlerde iki ülke ve kurumlar arasındaki yeni projeler için bir başlangıç olduğunu açıklarken; ATOS Türkiye CEO’su Can Kılıç da bu anlaşma ile ATOS’un hem ulusal hem uluslararası su alanındaki çözümlerini İSKİ ile birlikte işbirliği çerçevesinde geliştiriyor olmaktan mutlu olduklarını belirtti.

AFD, ATOS ve İSKİ ARASINDAKİ İLK HİBE ANLAŞMASI

Öte yandan, İSKİ, AFD ve ATOS arasında yapılan Üçlü Hibe Anlaşması, çevresel ve teknolojik yeni ortaklıkları da kapsayan ilk hibe anlaşması olma özelliği taşıyor.