26 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İSKİ çalışmasında yol çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü

İSKİ çalışmasında yol çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü

Üsküdar’da İSKİ tarafından yapılan çalışma sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü. 

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 23:49
Takip Et

İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü

İSKİ çalışmasında yol çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düştü
+
Aa
-

Olay, saat 19.30 sıralarında Üsküdar ilçesi Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ çalışanları çıkarılan yükü hafriyat kamyonetine yükledi. Yüklenilen hafriyatın ağır gelmesi sonucu yolda çökme meydana geldi.

Çalışma alanında oluşan çukura ise hafriyat yüklü kamyonet kayarak düştü. İhbar üzerine olay yerine vinç çağırıldı. Vinç yardımıyla çukura düşen hafriyat kamyonu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yol çökmesi sonucu trafik oluşurken hafriyat kamyonun kaldırılması sonucu olağan haline döndü. Olayda yaralan ve ölen olmazken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
1
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
2
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
3
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
4
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
5
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Bağcılar'da vahşi cinayet. Korkunç detaylar
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
7
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Nihat Kahveci'den canlı yayında büyük gaf. ''Konyaspor bu ligin en...''
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.