İSKİ Genel Müdürü'nü şikayet etmişti. Kirli planı deşifre oldu!

Özcelep'in Tanpa Madencilik Trasport ve Pazarlama Tic. A.Ş. tarafından Ömerli Havzası’na kısa mesafeli koruma alanında olan bir bölgeye dolgu yapma talebinin, alanın hafriyat ile doldurulmasının İstanbul’a su sağlayan en büyük barajlardan Ömerli Barajı’nı geri dönüşü olmayacak şekilde kirleteceği gerekçesiyle reddedildiği öğrenildi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Emniyet ifadesi ortaya çıkmıştı. Başa ifadesinde, şunları kaydetti:

“İddia edilen olayda idari süreç devam ederken arkadaşlarım bu yerle ilgili yasa gereği olumlu görüş alma imkanı olmadığını ifade ettiler. Bu firmanın temsilcisi veya ortağı olduğunu iddia eden kişi İSKİ yetkililerini tehdit ettiler. WhatsApp'ta sözlü tacize varan mesajlar gönderdiler. İdris Özcelep olarak bildiğim şahsın İSKİ çalışanlarına baskı yaparak tehditle görüş almak istediğini biliyorum. Daha sonra iş arkadaşlarımı toplayıp dosyayı tekrar kontrol ederek yanlış karar vermemek adına tekrar dosyayı incelememizi söyledim. MAPEG ile yazıştıklarını oranın da olumsuz görüş verdiğini ruhsatlarının bulunmadığını dolayısıyla ruhsat hakkı olmadığını bu sebepten bu firmaya olumlu görüş verilemeyeceğini söylediler. Bizde su havzası mevzuatı gereği ilgili birimlerce yazışarak İSKİ olarak olumlu görüş vermedik. Biz olumsuz görüşümüzü birkaç defa tekrarladık.

“BAŞA KORUMA İSTEDİ”

İdris denen şahıs çok sık kuruma gelerek taciz ettiği için Güvenlik İşleri Müdürlüğümüzce 28/05/2024 günü tutanak tutmuştur. Bu olayla ilgili koruma talebinde bulundum. Bununla ilgili evraklarım Valilik kanalıyla emniyet kaynaklarında vardır. Çağrı üzerine tarafıma koruma tahsisi yapıldı. Sayın başkanımız gözaltına alındıktan sonra İdris isimli şahsın İSKİ'ye gelerek benimle konuşmak istediğini söylediler. Ben de konuyu bildiğim için kendisiyle görüşmek istemedim. Çalışma arkadaşlarıma benim ruhsat işimi halletmezseniz Şafak Bey'i ve arkadaşlarını savcılığa şikayet edeceğim diyerek tehdit etmiştir. Bu olaydan sonra medyadan şahsımla ilgili iddialarını öğrendim."

“İSKİ TARAFINDAN ZORUNLU OLARAK KORUNMASI GEREKEN ALAN”

Tanpa Madencilik Trasport ve Pazarlama Tic. A.Ş. tarafından rehabilite etmek amacıyla dolgu yapılmak istenen alanın mülkiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olduğu ve Ömerli Havzası’nın kısa mesafeli koruma alanı içme suyu baraj sınırına bin metrelik mesafeyi kapsayan alan olduğu öğrenildi.

2011 tarihli İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’ne göre içme ve kullanma sularının geleceği ve sürdürülebilirliği için İSKİ tarafından zorunlu olarak korunması gereken alanlar olduğu belirtiliyor. Bu alanın içeriği belli olmayan hafriyat ile doldurulmasının İstanbul’a su sağlayan en büyük barajlardan olan Ömerli Barajı’nın geri dönüşü olmayacak şekilde kirleteceği ifade ediliyor.