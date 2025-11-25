İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi cezası, AYM'ye yapılan başvuru sonrası kaldırıldı. Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından aranan Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirildi ve kelepçesini büroya teslim etmesi talep edildi.

210 GÜN EV HAPSİNDE TUTULDU

İSKİ Genel Müdürü Başa, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 26 Nisan 2025’te gözaltına alınmıştı.

Sağlık sorunlarına rağmen uzun olumsuz koşullarda şartlarda gözaltında tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi. Kararın ardından Başa, 210 gün ev hapsinde tutuldu. Denetimli Serbestlik Bürosu Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirdiği bildirdi. Başa'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde ev hapsi kararının kaldırılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduğu ifade edildi.