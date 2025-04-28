İSKİ Genel Müdürü'nün tutuklanmasında tuhaf ayrıntı! Şikayeti tehdit edildiği kişiler yapmış

19 Mart’ta düzenlenen ilk dalga operasyonda İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil birçok isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İkinci dalga ise dün sabah saatlerinde başlatıldı. Operasyonda kalp hastası olduğu belirtilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile birlikte birçok kişi gözaltına alındı.

YIKIM TEBLİGATI SONRASI GELEN ŞİKÂYETLER GÜNDEME GELDİ

Operasyon öncesinde İSKİ, Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıdere Barajı Havzası’nda bulunan TOKİ konutları için yıkım tebligatları göndermişti. Şafak Başa’nın gözaltına alınması sonrası alınan ifadesinde, Muhittin Erusta ve İdris Özcelep’in şikâyetleri gündeme geldi. Bu kişiler, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından verdikleri ifadelerde, rüşvet vermedikleri için projelerinin onaylanmadığını iddia etti ve İSKİ yöneticilerinden şikâyetçi olduklarını belirtti.

BAŞA: KORUMA KARARI VALİLİK TARAFINDAN VERİLDİ

Şafak Başa ifadesinde, Erusta ve Özcelep’in hem kendisini hem de İSKİ personelini tehdit ettiğini, kuruma gelerek gerginlik çıkardıklarını aktardı. Bu tehditlerin ardından suç duyurusunda bulunduğunu ve İstanbul Valiliği’nden koruma talep ettiğini belirtti. Başa, bu talebin kabul edilerek kendisine koruma verildiğini kaydetti. Ayrıca İdris Özcelep’in, talepleri karşılanmazsa savcılığa gidip şikâyette bulunacağını İSKİ çalışanlarına açıkça söylediğini ifade etti.

“KURUM ÇALIŞANLARIMIZ TEHDİT VE TACİZE UĞRADI”

İfadesinde İSKİ tarihinde kaçak yapılarla en yoğun mücadele eden genel müdür olabileceğini söyleyen Başa, Muhittin Erusta’nın verdiği ifadenin asılsız olduğunu belirtti. Erusta’yı tanımadığını ve kurumun su havzalarına ilişkin yasal görevini yerine getirdiğini söyledi. İlgili dosyada olumlu görüş verilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle başvurunun reddedildiğini açıkladı. Bu süreçte kurum çalışanlarının Erusta ve Özcelep tarafından tehdit edildiğini, Özcelep’i taleplerini değerlendirmek üzere İSKİ’ye davet ettiğini, ancak taleplerin yine reddedildiğini anlattı. Özcelep’in kuruma baskın şekilde gelmeye devam ettiğini, bu konuda güvenlik müdürlüğünün 28 Mayıs 2024’te tutanak tuttuğunu söyledi. Başa, valiliğe yapılan başvuru sonucu şahsı için koruma tahsis edildiğini de ekledi. İBB Başkanı'nın gözaltına alınmasından sonra da Özcelep’in tehditlerine devam ettiğini belirtti.

REKLAM PANOSU VE MURAT İDE SORULARINA YANIT

Şafak Başa’ya ayrıca İSKİ’nin yetki alanına girmeyen reklam panoları konusundaki şikâyetler de soruldu. Başa, bu konuya dair herhangi bir ilgisi olmadığını ifade etti. Kendisine, İYİ Parti’nin eski iletişim danışmanı Murat İde’yi tanıyıp tanımadığı da soruldu. Başa, İde’yi tanımadığını ve aralarında ticari bir ilişkinin bulunmadığını belirtti.