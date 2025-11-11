18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 8 aya yakın aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusuydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adliyede görevli muhabirler ile yaptığı toplantıda İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameye ilişkin bilgi verdi.

EK İDDİANAME DÜZENLENECEK

Gürlek, “İddianamede, 105’i tutuklu, 170’i adli kontrollü, 402 şüpheli var. Toplam 3 bin 900 sayfalık iddianameyi sunduğumuz mahkeme kabul edince yargılama başlayacak... İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi hakkında ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi” dedi.

“İddianameyi yarım saat içerisinde mahkemeye sunacağız. Bizimle mesai yapan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok yoğun çalıştılar. Dün gece bile saat 3’e kadar mesai yaptık" sözleriyle toplantıya başlayan Gürlek'in açıklamaları arasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İddianamede, 105’i tutuklu, 170’i adli kontrollü, 402 şüpheli var. Toplam 3900 sayfalık iddianameyi sunduğumuz mahkeme kabul edince yargılama başlayacak.

'ÇALIK HAKKINDA ÇOK ÖNEMLİ SES KAYITLARI VAR'

İhale süreçleri ile ilgili Mehmet Murat Çalık hakkında çok önemli belgeler çıktı. Çok önemli ses kayıtları var.

İSKİ, İGDAŞ ve Boğaziçi tesis yönetimi için hakkında ek iddianame düzenlenecek. Bunlarla ilgili soruşturma henüz bitmedi. Kamunun, 2014 yılından günümüze kadar 160 milyar TL ve 24 milyon dolar ve 95 adet taşınmaz oranında zarara uğratılmış.

Suç örgütünün yapılanmasını iddianamede ayrıntılı olarak anlattık. Örgüt şeması önemli. 6 adet örgüt yöneticisi var. Ekrem İmamoğlu örgüt lideri olarak yer alıyor. Hüseyin Gün, örgüt yönetici olarak iddianamede yer alıyor. Aynı zamanda casusluktan da ayrı bir soruşturması var. Yaklaşık 76 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı. Etkin pişmanlıktan yararlananlar hakkında cezai indirim istedik.

Adem Soytekin, bize çok etkili beyanlar verdi ama tekrar tutuklanma nedeni yanlış değil eksik bilgi vermiş olmasıdır. Adem Soytekin’i örgüt yöneticisi olarak belirledik. Verdiği bilgilerin hepsi doğru. Konumu ve İmamoğlu’na yakınlığı dikkate alındığında ifadelerinin eksik olduğunu tespit ettik.İfadeleri eksik olduğundan dolayı tekrar tutukladık.

Özgür Karabat ve Turan Taşkın da iddianamede yer alıyor. Mehmet Pehlivan ise 'örgüt üyesi' olarak yer alıyor.”