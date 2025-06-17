İSKİ ilçeleri paylaştı: İstanbul’da yarın sular kesilecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İSKİ ilçeleri paylaştı: İstanbul’da yarın sular kesilecek!

Ülke genelinde zaman zaman yaşanan su kesintileri sebebiyle arama motorlarında bu kapsamda yapılan aramalarda son dönem artış yaşanıyor. İSKİ İstanbul 18 Haziran tarihli planlı ve bakım çalışması amaçlı yaşanacak su kesintilerini ilçe ve mahalle kapsamında açıkladı.

Ülke genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım amaçlı yaşanan planlı su kesintileri vatandaşları da endişelendiriyor. Bu kapsamda sıklıkla internet aramalarında su kesintilerine yönelik aramalarda ön plana çıkıyor.

18 Haziran Çarşamba günü itibari ile planlı ve bakım çalışması amaçlı yaşanacak olan su kesintilerini İSKİ açıkladı.


İstanbul genelinde farklı ilçe ve mahalleleri kapsayan su kesintilerine ilişkin bilgileri ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ‘nin planlı su kesintileri sayfasından öğrenebilirsiniz.

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