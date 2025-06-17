İSKİ ilçeleri paylaştı: İstanbul’da yarın sular kesilecek!

Ülke genelinde bazı ilçelerde bakım ve onarım amaçlı yaşanan planlı su kesintileri vatandaşları da endişelendiriyor. Bu kapsamda sıklıkla internet aramalarında su kesintilerine yönelik aramalarda ön plana çıkıyor.

18 Haziran Çarşamba günü itibari ile planlı ve bakım çalışması amaçlı yaşanacak olan su kesintilerini İSKİ açıkladı.



İstanbul genelinde farklı ilçe ve mahalleleri kapsayan su kesintilerine ilişkin bilgileri ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ‘nin planlı su kesintileri sayfasından öğrenebilirsiniz.