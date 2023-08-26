İSKİ’den abonelere su tasarrufu çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İSKİ, abonelerin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek su tüketiminin azaltılması gerektiğini bildirdi.

Olağanüstü kuraklık ve aşırı sıcaklar

İSKİ’nin gönderdiği kısa mesajda, “İstanbul’da uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşanmaktadır. Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketimi geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerindedir.” denildi. Mesajda, su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su kesintilerinin yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

“Lütfen tasarrufu şimdi yapalım”

Mesajda, İSKİ’nin her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için çalıştığını belirtirken, bireysel su tasarrufunun önemine vurgu yapıldı. Mesajda, “Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.