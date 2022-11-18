İSKİ'den Anadolu Yakası'na 315 milyon liralık içme suyu yatırımı

İstanbul’a 365 gün 24 saat kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayan İSKİ, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor.

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbul gibi dev bir metropolde kesintisiz içme suyu arzının devamlılığını sağlamak için, işletme faaliyetleriyle birlikte yeni yatırımlara imza atmak da gerektiğine dikkat çekti.

Dr. Başa, bu kapsamda İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 315 milyon liralık içme suyu yatırımına başladıklarını bildirdi.

"105 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU HATTI İNŞA EDECEĞİZ"

Dr. Başa, bu yeni yatırım ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun çizdiği İstanbul Vizyonu doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 150 Günde 150 Proje kapsamında Sultanbeyli’de başlayan çalışmalarda 84 kilometre içme suyu şebekesi ve 21 kilometre isale hattı olmak üzere toplam 105 kilometre içme suyu hattı inşa edeceğiz. Bu proje ile bölgedeki yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyaçları karşılanacak, mevcut sistemin verimli şekilde çalışması sağlanacak, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yenilenecek ve mevcut sistemde yer alan içme suyu depoları, ekonomik ömürlerinin uzatılması amacıyla rehabilite edilecek.”

“8 KİLOMETRE TARIMSAL SULAMA HATTI İNŞA EDECEĞİZ”

Dr. Başa ayrıca, tarımsal üretime destek kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine 8 kilometre tarımsal sulama hattı inşa edeceklerini, bu sayede açık sistem olan sulama kanallarını kapalı sistem basınçlı sulama sistemine çevireceklerini söyledi.

KAZISIZ TEKNOLOJİLER İLE TRAFİK ETKİLENMEYECEK

İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa, gerçekleştirecekleri imalatlar, trafik yoğunluğunun fazla olduğu adreslerde olması dolayısıyla, İstanbul halkının çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için kazısız altyapı teknolojilerinin kullanılacağını bildirdi.

SON 3 YILDA 500 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU İMALATI YAPILDI

İSKİ Genel Müdürü Dr. Başa, 2019 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarla ilgili bilgi verirken de “Yaklaşık 500 kilometre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. 4 yeni içme suyu arıtma tesisini hizmete aldık” dedi. (ANKA)