İSKİ’den TOKİ inşaatına yıkım kararı! Kanal İstanbul güzergahındaydı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Sosyal konut projesi’ olarak reklamını gerçekleştirdiği Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatı Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırılığı sebebiyle İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alındı. İSKİ, şantiyeye tebligat göndererek “25 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir” denildi. İSKİ tarafından yıkılacağı, yıkım için saatlik 62 bin TL’lik yıkım masrafının da TOKİ’den tahsil edileceğini belirtti.

“ZABITA İLE BİRLİKTE GİDİP YIKACAĞIZ”

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, zabıta ekipleri ile birlikte yapılmadığı takdirde yıkacaklarının altını çizerken, “Bu baraj yüzde 100 içme suyu maksatlıydı. Bunu yüzde 0’a düşürmüşler. Ama biz hâlâ oradan günde 40-50 bin metreküp su alıyoruz. Bu barajın finansmanı için para ödüyoruz her ay. Madem sıfırladınız, neden hâlâ bizden para alıyorsunuz? Bu karar, o bölgenin havza olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz şantiye için yıkım kararı aldık. Vatandaşa nasıl uyguluyorsak, bu inşaata da uygulayacağız. Zabıta ile birlikte gidip yıkacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

1 aya aşkındır Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaat edildiğini belirterek, “Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası'nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu’nun açıklamasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.TOKİ'nin Sazlıdere Barajı'nın yakınında sosyal konut projesi inşa ettiği kaydedildi.İnşaatın, 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da dar gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için başlatıldığı belirtildi.