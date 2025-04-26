İSKİ'den TOKİ'ye tebligat! Ya kaldırılacak, ya yıkılacak...

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa'nın da aralarında olduğu İBB yöneticileri ve yakınlarına yönelik yürütülen gözaltı süreci sürerken, gözler bir kez daha Kanal İstanbul güzergâhındaki yapılaşmaya çevrildi.

Bölgede hızla ilerleyen TOKİ inşaatlarının, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından "kaçak yapı" statüsüne alındığı öğrenildi.

İSKİ, yapılaşmanın Havza Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu tespit ederek, ilgililere ulaştırılmak üzere muhtarlığa tebligat gönderdi. Tebligatta, "23 Mayıs 2025’e kadar yapılaşmayı kaldırmazsanız yıkım kararı uygulanacak, yıkım ücreti de sizden tahsil edilecektir" ifadesine yer verildi.

KAÇAK YAPILAR TESPİT EDİLDİ

İSKİ'nin gönderdiği tebligatta şu uyarılar yer aldı:

“...Su havzaları için zararlı tesis, yapılar tebligat üzerine ilgilisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldırılmayanlar Genel Müdürlükçe kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir...”

Denetimlerde, yapıların İstanbul’a su temin edilen içme suyu havzası için zararlı statüde olduğu tespit edildi:

İstanbul’a su temin edilen içme suyu havzası için zararlı yapı statüsünde olduğu bu alanda söz konusu yapılara izin verilebilmesinin mümkün olmadığı...

Tebligatta, “Söz konusu yapılara izin verilebilmesinin mümkün olmadığı, bu sebeple yapıların derhal yıkılması gerektiği” vurgulandı.

Tebligatta, yıkım masraflarının da TOKİ'den tahsis edileceği de “Tarafınızca yıkılmaması halinde ilgili kurumlarca yıkılacağı ve yıkım masraflarının tarafınızdan tahsil edileceği, ayrıca konu ile ilgili tüm mevzuatın cezai, mali ve hukuki yaptırımlarının saklı kalacağı” denilerek belirtildi.

İSKİ, yapıların 23 Mayıs 2025 saat 17.00’ye kadar kaldırılması gerektiğini hatırlatarak, aksi durumda yıkım işleminin idare tarafından yapılacağını ve “yıkım masrafının saat başına 63.460,84 TL üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirileceğini” bildirdi.

Tebligatta ayrıca, "İdaremiz yıkım ekibinin yapıların bulunduğu alana gelmesi halinde yapıların kaldırılması için tarafımıza ayrıca süre verilmeyecek ve yıkım idaremiz yıkım ekibi tarafından gerçekleşecektir." denildi.

Yapı sahiplerine, “yapı malzemelerinin zarar görmemesi ve ilave maddi kayba uğramamaları için yapılarını kendilerinin kaldırmasının önem taşıdığı” hatırlatıldı.