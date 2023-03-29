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Işkın otu nedir? Işkın otunun faydaları neler neye iyi gelir?

Işkın otu pazarlarda bolca bulunmasına rağmen faydası daha az bilinen bitkilerden biridir. Peki, Işkın otu neye iyi gelir? Işkın otu faydaları nelerdir, nasıl yenir?

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 14:11
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Işkın otu nedir? Işkın otunun faydaları neler neye iyi gelir?

Işkın otu nedir? Işkın otunun faydaları neler neye iyi gelir?
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Ekşi ve biraz da mayhoş lezzette olan ışkının kiviye yakın bir tadı vardır. Kabuğu muz gibi soyulduktan sonra genelde tuza batırılıp çiğ olarak yenir. Peki, Işkın otu neye iyi gelir? Işkın otu faydaları nelerdir, nasıl yenir?

IŞKIN OTU NEREDE YETİŞİR?

Güneybatı Asya'nın ılıman ve subtropikal bölgelerinde (Türkiye, Suriye, İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran, Afganistan ve Pakistan) yayılım gösterir ve Türkiye'de yabani olarak yetişen tek ravent (Rheum) türüdür.

IŞKIN OTU NEDİR?

Işkın otu, kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından 1000 – 4000 m yüksekliklerde yetişen, mayıs-haziran aylarında sarımsı beyaz çiçek açan, 40–150 cm boyunda, çok yıllık, otsu bir ravent türüdür.

IŞKIN FAYDALARI NELERDİR?

Uçukları tedavi etmek için cilde uygulanır.

Kabızlık, ishal, mide ekşimesi, mide ağrısı, gastrointestinal (GI) kanama ve belirli GI teşhis prosedürleri için hazırlık dahil olmak üzere sindirim şikayetleri için kullanılır.

Ciltteki hemoroid veya yırtıklardan kaynaklanan ağrıyı azaltır.

Araştırmalar ışkın otunun, yüksek kolesterolü olan kişilerde toplam kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya "kötü") kolesterolü azaltabileceğini göstermiştir.

Diş eti hastalığının tedavisine yardımcı olabilir.

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