İskoç ordusunda LGBT depremi: Kovulan askerler sıraya geçti

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı’nın Aralık 2023’te hayata geçirdiği LGBT Mali Tazminat Programı, 2000 yılına kadar silahlı kuvvetlerde görev yapmaları yasaklanan eşcinsel ve trans bireylerin uğradığı zararları telafi etmeyi amaçlıyor. Toplam 75 milyon dolarlık bütçeyle başlatılan programa şimdiye dek yalnızca İskoçya’dan 1200’den fazla kişi başvurdu.

İskoçya Maliye Bakanı Shona Robison, yapılan başvuruların ardından sürecin hızlandırılacağını duyurdu. Robison, “LGBT bireylerin silahlı kuvvetlerde görev yapmalarına yönelik yasağın kaldırılmasının üzerinden 25 yıl geçti. Bu süre zarfında yaşanan ayrımcılığı ve zorbalığı telafi edemesek de, İskoçya’da yaşayan her bir kişinin hak ettiği miktarı eksiksiz alması için kararlıyız” dedi.

Tazminat programına göre, cinsel yönelimleri ya da cinsiyet kimlikleri nedeniyle ordudan ihraç edilenlere 50 bin dolara kadar ödeme yapılabiliyor. Baskı, soruşturma veya hapis gibi ağır muameleye maruz kalanlara ise 20 bin dolara kadar tazminat verilebiliyor. Toplamda bir kişi için ödenebilecek en yüksek tutar 70 bin doları buluyor.

İskoç Hükümeti, tazminat ödemelerinin sosyal yardımları olumsuz etkilememesi için konsey vergisi indirimi düzenlemelerinde de değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu değişiklikle, tazminat alanların diğer haklarının zarar görmesi önlenecek.

LGBT eski askerlerin hakları için uzun süredir mücadele eden “Fighting with Pride” adlı kuruluşun CEO’su Peter Gibson, yapılanları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yıllarca süren kampanyalar sonucunda maddi adalet yolunda büyük bir adım atıldı. Şimdi İskoç Hükümeti’nin sosyal yardımların korunması için gösterdiği çaba da çok önemli” ifadelerini kullandı.

Gibson, tazminat hakkı bulunan eski askerlerin hâlâ kendilerine ulaşmasını beklediklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.