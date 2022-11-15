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Diyarbakır'a gelen İskoç Milli futbolcudan flaş itiraf

İskoçya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Andrew Robertson Türkiye maçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:15
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İskoç Robertson: Türkiye maçı zor

Diyarbakır'a gelen İskoç Milli futbolcudan flaş itiraf
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Robertson, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. İki takım da Dünya Kupası'na gidemediği için hayal kırıklığı yaşadı. Zor bir maç bekliyoruz" dedi.

Liverpool'da forma giyen İskoç sol bek Andrew Robertson, TRT SPOR'a özel açıklamalar yaptı.

A Milli Futbol Takımımız ile yarın Diyarbakır'da özel maçta karşılaşacak olan İskoçya'da Andrew Robertson, maça ilişkin, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Potansiyeli olan bir takım. İki takım da Dünya Kupası'na gidemediği için hayal kırıklığı yaşadı. Zor bir maç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünya Kupası'nda kimi destekleyeceksiniz" sorusuna Robertson, "Birçok arkadaşım Dünya Kupası'nda forma giyecek. Umuyorum arkadaşlarım birbirlerine karşı forma finallerde oynar. Biz de onları izleriz. Brezilya, Arjantin ve Hollanda'nın şansını yüksek görüyorum" yanıtını verdi.

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