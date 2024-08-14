İskoçya, Avustralya T20I serisinin kadrosunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İskoçya, Avustralya T20I serisinin kadrosunu açıkladı

Avustralya Kriket Milli Takımı 4-7 Eylül tarihleri ​​arasında üç maçlık T20I serisinde İskoçya'ya konuk olacak.

Richie Berrington, Avustralya'ya karşı oynanacak olan iç saha serisinde deneyimli 17 kişilik kadroya liderlik edecek. Tam üye bir ülke olan Avustralya'nın ziyareti, İskoçya'nın becerilerini en üst düzeyde test edip sergilemesi için bir fırsat sağlayacak.

İki takım en son 2024 ICC Erkekler T20 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmiş, İskoçya gruptaki son maçında Avustralya'ya beş kaleyle kaybetmişti.

İskoçya'nın kadrosunda, geçen ay ODI kariyerinde sansasyonel bir çıkış yapan ve Temmuz 2024 ICC Erkekler Ayın Oyuncusu adaylarından biri olan genç hızlı oyuncu Charlie Cassell da yer alıyor.

ODI kriket tarihinde yeni bir oyuncuya ait en iyi istatistik olan 7/21'lik rekoru Umman'a karşı ilk maçında yakaladı.

Kadro: Richie Berrington (C), Charlie Cassell, Matthew Cross, Bradley Currie, Jasper Davidson, Chris Greaves, Oli Hairs, Jack Jarvis, Michael Jones, Michael Leask, Brandon McMullen, George Munsey, Safyaan Sharif, Chris Sole, Charlie Tear, Mark Watt, Bradley Wheal.

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