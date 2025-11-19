İskoçya ile Danimarka arasında oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun son maçı nefes kesti.

Glasgow'daki Hampton Park'ta oynanan zorlu mücadeleye İskoçya Scott McTominay'ın harika golüyle hızlı başlayan taraf oldu.

İskoçya devreye 1-0'lık üstünlükle girerken karşılaşma ikinci yarıda adeta alev aldı.

Danimarka Höjlund'ın 57. dakikada penaltıdan attığı golle skora eşitliği getirdi. Shankland 78'de bir kez daha İskoçya'yı öne geçirirken yalnızca 3 dakika sonra Danimarka bu gole Patrick Dorgu ile cevap vererek beraberliği yakaladı.

Danimarka bu golle Dünya Kupası'na direkt katılmaya çok yaklaşsa da İskoçya mücadeleyi bırakmadı ve 90+3'te Tierney, 90+8'de McLean'ın ağları havalandırmasıyla sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 13'e yükselterek birinci sırayı kapan İskoçya 1998'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Danimarka ise 11 puanla ikinci sırada yer alarak play-off turuna kaldı.