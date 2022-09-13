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Dişi ağrıyan kadın  hastaneye gitti cenazesini planladı

İskoçya'da yaşayan 29 yaşındaki Emma Webster adlı kadın diş ağrıları çekmeye başlamasının ardından hastaneye gitti. Kanal tedavisi yapılan kadına daha sonra gerçekleştirilen detaylı incelemede beyin kanseri teşhisi kondu. Kadın 'Öleceğim' diyen kadın cenazesini planladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 07:56
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İskoçya'da dişi ağrıyan kadın  hastaneye gitti cenazesini planladı

Dişi ağrıyan kadın  hastaneye gitti cenazesini planladı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, İskoçya'da Emma Webster adlı kadının başına gelenler, adeta duyanlar için ibretlik bir hikaye oluşturdu. 29 yaşındaki kadın, uzun süren diş ağrılarının ardından gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrendi ve kendi cenazesini planladı. Fakat hemen tedavisine başlanan Emma, sürecin sonunda hayatta kalmayı başardı.

Emma'ya önce diş ağrıları nedeniyle diş hekimine giden Webster'a kanal tedavisi uygulandı. Yapılan ameliyatın ardından çektiği yoğun ağrı hiç kesilmedi. Kısa süre sonra doktorların sinir hasarı olduğunu düşündükleri için ilaç tedavisine başladı. 2019 yılında ağrı tüm yüzüne yayıldı ve görüşü bulanıklaşmaya başladı. Bu nedenler MRI taramasına giren Emma, bu taramada sağ gözünün arkasında gizlenen beyin tümörü olduğunu öğrendi.

CENAZESİNİ PLANLADI

Yapılan testlerin ardından hayatının şokunu yaşayan Emma bu testler sonucunda sadece oğlunun onsuz ne yapacağını düşündüğünü belirterek "Cenazemi planlamaya başlamaya hazırdım" dedi. 

Ancak beyin tümörünün iyi huylu olduğu yani kanserli olmadığı öğrenildi. Bu haber iyi bir haber olsa da Emma'nın ailesinde çok sayıda beyin tümörü nedeniyle ölen kişi olduğu için onu sevindirmedi. Beyin tümöründen ölen anneannesi gibi olacağını sandı.

Emma, Mart 2019'da tümörün yüzde 70'inin çıkartıldığı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra denge sorunları ve güçten düşüren baş ağrıları ile baş başa kaldı. Bu sorunlar nedeniyle ailesinin yanına taşındı. Ağrıları ameliyattan sonra 8 boyunca sürdü. Şimdi Emma, tümörün büyümesini kontrol etmek için yıllık taramalara giriyor.

 

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