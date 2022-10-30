﻿İskoçya Premier Lig'de Eskişehirspor pankartı açtılar: Duygusal mesajlar

Eskişehirspor, Süper Lig'deyken 2012'de UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelmişti.

İki takım arasında Eskişehir'de oynanan maçı Eskişehirspor 2-0 kazanmış, İskoçya'da ise taraflar 1-1 berabere kalmıştı.

Bu maçlar iki kulüp arasında dostluk bağları kurulmasına yol açmış, birbirlerini kardeş takım ilan etmişlerdi.

Eskişehirspor daha sonra tarihinin en kötü günlerini yaşadı. Süper Lig'den düştü. 1. ve 2. ligde de tutunamadı. Eskişehirspor şu anda 3. Lig'de grubunda son sırada bulunuyor.

Eskişehirspor'u takip eden İskoç kulübünün taraflarları bu hafta oynadıkları Kilmarnock maçında unutulmaz bir olaya imza attılar.

İskoçlar Eskişehir'in plakası olan 26. dakikada tribünde iki pankart birden açtılar.

Pankartlarda İngilizce olarak “Eskişehirspor’u Kurtarın” ve “Anadolu’nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın” yazıları yer aldı.

St. Johnstone taraftarının desteği İskoçya'da da gündem oldu.