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İskoçya Premier Lig'de Eskişehirspor pankartı açtılar: Duygusal mesajlar

Üçüncü Lig'e kadar düşen ve 1. grupta son sırada yer alan Eskişehirspor'a İskoçya'dan destek geldi

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 12:56
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İskoçya'da St. Johnstone taraftarlarından Eskişehirspor mesajı

İskoçya Premier Lig'de Eskişehirspor pankartı açtılar: Duygusal mesajlar
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Eskişehirspor, Süper Lig'deyken 2012'de UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla karşı karşıya gelmişti.

İki takım arasında Eskişehir'de oynanan maçı Eskişehirspor 2-0 kazanmış, İskoçya'da ise taraflar 1-1 berabere kalmıştı.

Bu maçlar iki kulüp arasında dostluk bağları kurulmasına yol açmış, birbirlerini kardeş takım ilan etmişlerdi.

Eskişehirspor daha sonra tarihinin en kötü günlerini yaşadı. Süper Lig'den düştü. 1. ve 2. ligde de tutunamadı. Eskişehirspor şu anda 3. Lig'de grubunda son sırada bulunuyor.

Eskişehirspor'u takip eden İskoç kulübünün taraflarları bu hafta oynadıkları Kilmarnock maçında unutulmaz bir olaya imza attılar.

İskoçlar Eskişehir'in plakası olan 26. dakikada tribünde iki pankart birden açtılar.

Pankartlarda İngilizce olarak “Eskişehirspor’u Kurtarın” ve “Anadolu’nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın” yazıları yer aldı.

St. Johnstone taraftarının desteği İskoçya'da da gündem oldu.

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Vedat AYAR
30.10.2022 13:38
Bir zamanlar Anadolu Efsanesi olarak bile anılmak hoştur. Eski ES ES li.  
 
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