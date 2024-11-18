İskoçya'nın genç yeteneği Doak göz kamaştırmaya devam ediyor

Hampden Park’ta Hırvatistan’ı konuk eden İskoçya, genç yıldızı Ben Doak’ın performansıyla tarihi bir zafer elde etti. Liverpool’dan Middlesbrough’a kiralanan 19 yaşındaki Doak, Josko Gvardiol gibi dünya çapında tanınan bir savunmacıya karşı üstün bir oyun sergiledi. Özellikle ikinci yarıda Doak’ın hızlı ve cesur oyun tarzı, İskoçya’nın galibiyetinde kilit rol oynadı.

Maçta Hırvatistan ilk yarıda Luka Modric önderliğinde üstün bir futbol sergilerken, İskoçya adeta savunmada zorlanıyordu. Ancak hakemin Petar Sucic’e gösterdiği tartışmalı kırmızı kart, maçın seyrini değiştirdi. İlk yarının sonunda Hırvatistan, 10 kişi kalınca Modric’in kontrolü kaybetmesi ve İskoçya’nın cesaretlenmesi Hampden Park’taki atmosferi değiştirdi.

DOAK VE GVARDİOL KARŞI KARŞIYA

Doak, özellikle Gvardiol’a karşı oynadığı ikili mücadelelerde üstünlük kurarak dikkat çekti. İkinci yarıda Gvardiol’u defalarca geride bırakan genç yetenek, bir pozisyonda topu çizgiye kadar taşıyıp tehlike yarattı. Gvardiol’un böylesine tecrübeli bir savunmacıya yakışmayan hatalar yapması, Doak’ın üstün performansını gözler önüne serdi.

Doak’ın bir diğer önemli katkısı ise İskoçya’nın golünde geldi. Ceza sahasına hızla girip sert bir şut çeken Doak, kaleci Dominik Kotarski’nin topu sektirmesine neden oldu. Bu pozisyonda John McGinn’in tamamladığı şutla İskoçya galibiyeti getiren golü buldu.

İSKOÇYA’NIN YENİDEN DOĞUŞU

İskoçya bu galibiyetle uzun süredir devam eden kötü gidişata son verdi. Teknik direktör Steve Clarke’ın liderliğinde sahada mücadele eden ekip, genç yeteneklerin de katkısıyla yeniden umut tazeledi. Dünya Kupası elemeleri öncesinde alınan bu galibiyet, İskoçya’nın geleceği için olumlu bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Ben Doak’ın bu performansı, İskoç futbolseverlerin yeni bir yıldız adayı olarak onu bağrına basmasını sağladı. Önümüzdeki dönemde İskoçya’nın Dünya Kupası mücadelesinde Doak’ın nasıl bir rol oynayacağı merakla bekleniyor. Hampden Park’taki bu zafer, sadece bir galibiyetten öte İskoç futbolunun yeniden dirilişi olarak görülüyor.