İskoliye Sanat Akademisi, Tarihi Kentler Birliği ödülüne layık görüldü

Kaynak: İHA
İskoliye Sanat Akademisi, Tarihi Kentler Birliği ödülüne layık görüldü

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İskoliye Sanat Akademisi projesi ile Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı.

Darıca Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından 456 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 6 kategoride düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında İskoliye Sanat Akademisi projesi ile ödüle layık görüldü. Marmaris'te düzenlenen törene katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a ödülü takdim edildi. Ödülü tüm vatandaşların adına aldığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca'nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak istediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen bu anlamlı yarışmada ödül almak bizleri hem gururlandırdı hem de doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Tarihi Tekel Binası ve İskoliye Mektebimizi restore ederek eğitime kazandırmıştık. Komutanın Evi projemizin de restore çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aynı şekilde tarihi Darıca Kalesi ve yaklaşık 15 tane daha tarihi evin restoresi için proje çalışmalarımız sürüyor. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya ve geçmişimizi tekrar canlandıracak çalışmalara devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçmişini bilerek tarihine sahip çıkan belediyecilik anlayışıyla şehrimizi ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarihi Osmanlı dönemine kadar dayanan ve 1875'te yapımına karar verilen İskoliye Mektebi'nin 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi'nde gördüğü hasarın onarılması için başlatılan çalışmada bina, aslına uygun şekilde restore edildi. İskoliye Sanat Akademisi'ne dönüştürülen yapı, sanat sergileri, eğitim atölyeleri, ve toplum etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetlerle Darıca'nın kültürel yaşamını zenginleştiriyor.

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