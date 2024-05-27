İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı

İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı
Kaynak: Gazete Duvar

İŞKUR, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar hibe desteği verecek. Hibe desteğinden faydalanmak isteyenler 7 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

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İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği vereceğini duyurdu.

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İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı 2

Bakan Işıkhan’ın duyurduğu destek ödemelerine başvurular başladı.

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İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı 3

İşini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlanacak olan hibeye başvurular, e-Devlet üzerinden 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

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İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı 4

Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.

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İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı 5

ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK

İŞKUR, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini sağlamak için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek ayırdı.

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