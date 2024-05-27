İŞKUR 400 bin lira destek verecek. Başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği vereceğini duyurdu.
Bakan Işıkhan’ın duyurduğu destek ödemelerine başvurular başladı.
İşini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlanacak olan hibeye başvurular, e-Devlet üzerinden 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.
Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.
ENGELLİLERE 83 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENEK
İŞKUR, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini sağlamak için 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek ayırdı.