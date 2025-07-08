İŞKUR en çok aranan meslekleri açıkladı: Zirvede ne mühendislik ne de doktorluk var…

İŞKUR, Haziran ayına ilişkin istatistikleri açıkladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88 bin 520'si (%60.7) erkek, 57 bin 380'i (%39.3) kadın olmak üzere 145 bin 900 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör şaşırttı.



Ocak-Haziran 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi” mesleklerinde yapıldı.

208 BİN 139 İŞÇİ ARAYAN FİRMA VAR



Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208 bin 139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyoın 195 bin 954 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş “Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde oluştu.