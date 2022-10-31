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İŞKUR İş Başı Eğitim Kurumları personel alacak

İŞKUR İş Başı Eğitim Kurumları 9 ilde personel alacağı bildirildi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 13:14
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İŞKUR İş Başı Eğitim Kurumları personel alacak

İŞKUR İş Başı Eğitim Kurumları personel alacak
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Kamu Personeli Alım sitesinde yer alan bilgilere göre, İŞKUR iş başı eğitim programları personel alacak.

Ankara, Tokat, Sinop, Düzce, Gaziantep, Malatya, Antalya, Bursa ve İstanbul illeri olacak şekilde farklı farklı illere çalışmak üzere 9 farklı ilde alım yapılacağı bildirildi.

Personel alımı iş ilanlarına başvuru yapacaklar için çocuk gelişimcisi alımı ve memur alımı gibi unvanlara alım yapılacaktır.

İŞKUR iş başı eğitim programları personel alımı iş ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar için başvurular yalnızca online olarak İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek olup farklı yollar ile yapılacak başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuru yapacak adaylar için her ile farklı bir başvuru tarihi atandığından dolayı İŞKUR sistemine giriş yapan adaylar başvuru tarihlerine İŞKUR üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

ŞARTLAR

İşbaşı eğitim programı iş ilanlarına başvuru yapacak adaylar için İŞKUR'da kayıtlı olarak işsiz olma, 15 yaşını geçmiş olma, işverenin herhangi bir akrabası olmama, emekli olmama, en az 1 yıldır sigortasız olmak, daha önce herhangi bir kurstan mezun olmama, programa katılmasına engel herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması ile alım yapılacaktır.

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