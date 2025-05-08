İŞKUR işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İŞKUR işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2025’in ilk dört ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

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