İŞKUR üzerinden MEB için personel alımı başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İŞKUR üzerinden MEB için personel alımı başlıyor

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 eğitim-öğretim yılı için okulların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 60 bin geçici personel istihdam edeceğini açıkladı. Bu alımın, eğitim kalitesini artırma ve okulların işleyişini destekleme amacı taşıdığı belirtildi. Geçici personellerin, öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak için çeşitli görevlerde yer alacakları ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin dört bir yanındaki okullar için temizlik ve destek personeli alımını genişletiyor. Resmi iş bulma kurumu İŞKUR aracılığıyla yayınlanacak olan ilanlarla, adayların başvuru süreçleri kısa süre içinde başlatılacak. MEB'in yıllık personel alım geleneği bu yıl da devam ediyor ve 2024 Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yapılacak personel alımları için başvurular İŞKUR'un online platformu üzerinden alınacak.

Adayların Türk vatandaşı olması, kuruma kayıtlı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, sosyal güvenlik yasalarına uygun olması, emekli veya malul aylığı almaması ve öğrenci olmaması (açıköğretim öğrencileri hariç) gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor. TYP'nin çalışma süresi, daha önce altı ay olan süre, geçici bir maddeyle dokuz aya çıkarıldı. MEB, alımları Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapacak ve ilanlar, ilgili milli eğitim müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre belirlenecek.

İlanların ne zaman yayınlanacağı ve detaylı liste ile ilgili bilgiler, duyurunun sonunda verilecek. Katılımcı seçimi, İŞKUR tarafından noter kurası, liste yöntemi ve yüzde seksen noter kurası ile yüzde yirmi liste yöntemi gibi çeşitli yöntemlerle yapılacak. Bu yöntemler, seçim sürecinin adil ve şeffaf olmasını sağlamak için tasarlandı ve tüm adayların eşit koşullarda değerlendirilmesine imkan tanıyacak.

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