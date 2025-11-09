Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR), yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "kamu istihdam kurumu İŞKUR ile işgücü piyasasının nabzını tuttuklarını" belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirliyoruz. Bu amaçla Ocak-Ekim ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme ve 760 bin 146 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Tüm bu süreçte toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Unutma, İŞKUR'da iş var."