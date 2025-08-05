İslahiye’de korkunç kaza! Toprak yığına çarptı savruldu otomobil vurdu

Kaynak: DHA
İslahiye’de korkunç kaza! Toprak yığına çarptı savruldu otomobil vurdu

Gaziantep İslahiye’de görünmez denilen kaza oldu. 17 yaşındaki motosikletli toprak yığınına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Doğan’a karşı yönden gelen otomobil çarptı.

Kaza, dün gece, Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Necati Doğan yönetimindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Yola savrulan Doğan'a, karşı yönden gelen Ş.A. yönetimindeki 35 AZM 223 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Doğan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Necati Doğan, sabah saatlerinde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

İslahiye’de korkunç kaza! Toprak yığına çarptı savruldu otomobil vurdu

İslahiye’de korkunç kaza! Toprak yığına çarptı savruldu otomobil vurdu

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