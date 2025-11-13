Kaymakamlık binası avlusunda düzenlenen tören, protokol üyelerinin çelenk sunumuyla start aldı ve ilk kez gerçekleştirilen helikopter gösterisiyle renklendi.

Kutlamalar, Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu'nun koordinesinde iki yerli ATAK helikopteri ile bir Sikorsky helikopterin alçak uçuşuyla başladı. Gösteri, törene katılanları heyecanlandırırken, ilçenin gururunu pekiştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kürsüye çıkan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, son günlerde askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen 20 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diledi. Soylu, konuşmasında İslahiye'nin kurtuluşunun 105. yılına vurgu yaparak, bu anlamlı günün milli mücadele ruhunu hatırlattığını belirtti.Törende duygusal anlar da yaşandı.

"Bayrak" şiirini seslendirerek yürekleri titreten öğrenci İkra Türkel, Kaymakam Soylu tarafından tebrik edilerek alnından öpüldü. Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şehitler için dua edildi ve ilçenin kurtuluş kahramanlıkları sembolik bir canlandırmayla yeniden canlandırıldı.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Çeli, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, İslahiye İlçe Belediye Başkanı Kemal Vural ile daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.