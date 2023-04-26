Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifinin malzemeleri neler?

En sevilen sokak yiyeceklerinden olan ıslak hamburger hafif lezzetiyle herkesin vazgeçilmezidir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ıslak hamburger tarifini ve ıslah hamburger tarifinin püf noktalarını sizler için derledik. Peki, ıslak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifinin malzemeleri neler?

Islak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifinin malzemeleri neler?

Islak hamburger her yerde bulunabilen bir sokak yemeğidir. Lezzetiyle damak çatlatan ıslak hamburgeri evinizde de hazırlayabilirsiniz. Peki, ıslak hamburger nasıl yapılır? Evde ıslak hamburger tarifinin malzemeleri neler?

İşte evde ıslak hamburger tarifi..

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ISLAK HAMBURGER MALZEMELERİ NELER?

Hamburger İçin:

- 400 gram orta yağlı dana kıyma

- 1 adet orta boy kuru soğan (robotta çekilmiş)

- 1 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı galeta unu

- 1 çay kaşığı tuz

- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

- 6 adet hamburger ekmeği

Sosu için:

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 3 diş sarımsak

- 1,5 su bardağı domates püresi

- 3 yemek kaşığı ketçap

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber (silme)

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı toz şeker (arzuya göre)

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ISLAK HAMBURGER TARİFİ NASIL YAPILIR?

Hamburger köftesi için karıştırma kabında 400 gr orta yağlı dana kıyma, 1 adet robottan geçirilmiş soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiberle birlikte iyice yoğurun. Üzerini kapatıp köfte harcını yarım saat buzdolabında dinlendirin.

Dinlenen köfte harcından eşit parçalar alıp hamburger ekmeğinizin büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

3 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte 3 diş sarımsağı 2 dakika kadar kavurun.

1,5 su bardağı domates püresi, 3 yemek kaşığı ketçap, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve 1 su bardağı suyu da tencereye ilave edip sosu güzelce kaynatın. Sosunuz yeterince şekerli değilse 1 tatlı kaşığı kadar şeker de ilave edebilirsiniz.

Sos pişerken köfteleri de ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.

Sos piştikten sonra ekmeklerin iç kısımlarını sosa batırın ve buhar aparatı koyduğunuz tencereye yerleştirip köfteyle birleştirin.

Kalan sosu fırça yardımıyla hamburger ekmeğine yedirin. Üzerlerini fırın kağıdıyla kapatıp yumuşayana kadar yaklaşık 6 dakika pişirin.

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