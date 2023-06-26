Islak mayoyla oturmanın tehlikeleri

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık tatile çıkanlara önemli bir uyarıda bulundu. Konu: Islak mayo…

Islak mayoyla oturmanın tehlikeleri

Editör: Naim Arıoğlu

Deniz ve havuza girdikten sonra ıslak mayoyla durmanın çeşitli hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık ''Yüzdükten sonra mayonuzu mutlaka değiştirin'' dedi.

Yazın en sıcak günlerinde tatile çıkanların bir çoğu havuz ve deniz tatilini tercih ediyor. Kızgın kumlardan serin sulara atlamak oldukça ferahlatıcı olmasına rağmen hasta olma riskini de beraberinde getiriyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, havuz ve denize girdikten sonra ıslak mayoyla durmanın bazı hastalıklara yol açabileceği konusunda uyardı. Dr. Işık, “Islak mayo, başta idrar yolu enfeksiyonu olmak üzere pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir. O nedenle yüzdükten sonra mutlaka mayonuzu değiştirmeli ve iyice kurulanmalısınız” dedi.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR

İdrar yolları enfeksiyonunun belirtileri hakkında bilgi veren Op. Dr. Evren Işık, “Sık idrara çıkma, idrar sırasında yanma ve sızı, kasıklarda ağrı, ateş, terleme, yorgunluk, kusma ve mide bulantısı, ilişki sırasında ağrı en çok görülen belirtiler arasında” dedi.

Dr. Işık, idrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü belirterek mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.

MANTAR ENFEKSİYONU

Genital bölgenin uzun süre nemli kalmasının, bakterilerin üremesini kolaylaştırdığını dile getiren Op. Dr. Evren Işık, “Yaz aylarında kasık bölgesindeki mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığı artıyor. Özellikle kadınlar bu konuda çok daha fazla dikkatli olmak durumunda. Mantar hastalığı sıcak, ıslak, nemli, terli ve kapalı vücut bölgelerinde oluşur. O nedenle deniz veya havuzdan sonra ıslak mayonun hemen çıkarılmasında ve başkalarına ait mayo, havlu gibi eşyaların kullanılmamasında fayda var” diye konuştu.

Dr. Işık, mantar enfeksiyonunun varlığında tedavi için mutlaka bir uzmandan yardım almak gerektiğini de sözlerine ekledi.

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