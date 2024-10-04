Islak mendil kılıfına uyuşturucu gizlemişler

Kaynak: İHA
Islak mendil kılıfına uyuşturucu gizlemişler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ıslak mendil paketi içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi. Bu düzenekle yakalanan kadın tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda, ıslak mendil paketi içine gizlenmiş 6,55 gram Skunk, 20,53 gram Metamfetamin, 7,50 gram Bonzai, 7,97 gram Kubar Esrar ve 2,15 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi bulundu.

375 BİN TL'LİK GİZLEME YAPMIŞ

Ele geçirilen hammaddeden piyasa değeri yaklaşık 375 bin Türk Lirası olan 1 kilogram Bonzai elde edildiği öğrenildi. Uyuşturucuları Tokat'a getiren S.P. isimli kadın şahıs, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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