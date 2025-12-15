Toplum hafızasına yerleşmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan sayısız sağlık inanışı, günlük yaşam pratiklerimizi şekillendirmeye devam etti. Bu inanışların başında, özellikle kış aylarında sıkça dile getirilen, "ıslak saçla uyumanın sinüzite neden olacağı" uyarısı yer aldı. Ancak, modern tıp ve yapılan uluslararası bilimsel araştırmalar, bu yaygın kabulün büyük bir kısmının bilimsel gerçeklerle çakışmadığını ifade etti.

Dr. James E. Clark, bu konudaki yaygın görüşün aksine, sinüzitin temel nedeninin virüsler, bakteriler veya alerjik reaksiyonlar olduğunu vurguladı.

Dr. Clark, "Sinüs iltihabı, yani sinüzit, anatomik olarak burun ve sinüs boşluklarının drenaj yollarının tıkanmasıyla oluşur. Bu tıkanıklığa çoğunlukla soğuk algınlığı virüsleri sebep olur. Saçın ıslak olması tek başına ne bir virüs kaynağıdır ne de sinüslerin anatomik tıkanıklığına doğrudan yol açar" ifadelerini kullandı.

Journal of Clinical Sleep Medicine'da yayımlanan bir araştırma, nemli saç derisi ile sinüzit vakaları arasında doğrudan ve kanıtlanabilir bir korelasyon bulamadığını açıkladı.

Araştırma ekibi, nemli ortamın soğuk algınlığına yakalanmayı kolaylaştırabileceği varsayımının, nemli saçın kendisinin sinüzite yol açtığı anlamına gelmediğini belirtti.

YÜZ FELCİ TEHDİDİ: SOĞUK HAVA VE ISLAK SAÇ İLİŞKİSİ

Toplumdaki bir diğer köklü inanış ise, özellikle soğuk havada veya rüzgarda ıslak saçla dolaşmanın yüz felcine (Bell Paralizisi) neden olabileceği endişesiydi.

Dünyaca ünlü nörolog ve Harvard Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Elizabeth Stern, Bell Paralizisi'nin kökenine dair önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Stern, "Yüz felcinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bilimsel konsensüs, durumun büyük olasılıkla yüz sinirinin (fasial sinir) iltihaplanması sonucu ortaya çıktığı yönündedir. Bu iltihaplanmaya genellikle Herpes simpleks virüsü gibi viral enfeksiyonlar neden olur" dedi.

Stern, soğuk havaya veya nemli saça maruz kalmanın bir tetikleyici olabileceğine dair anekdotsal gözlemler bulunsa da, doğrudan bir neden-sonuç ilişkisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtti.

Virüsün aktivasyonu ile yüz sinirinin hasar görmesi arasındaki temel bağın, ıslak saçtan çok, vücudun genel immünolojik durumuyla ilgili olduğu ifade edildi.

BİLİM NEYİ İŞARET ETTİ?

Uzmanlar, nesilden nesile aktarılan bu tür inanışların kökeninin, hastalıkların nedenlerinin tam olarak anlaşılamadığı dönemlere dayandığını belirtti.

Dr. Clark (Yale): Islak saçla yatağa girmek yerine, kapalı bir ortamda uyurken nemli yastık kılıfı ve yatak çevresinin uzun vadede küf ve mantar oluşumuna zemin hazırlayarak alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Saçınızın kurutulması hijyen ve konfor açısından önemlidir, ancak bir sinüzit önleyici değildir" diye ekledi.

Yüz felcinden korunmak için öncelikli adımın, genel vücut direncini yüksek tutmak ve viral enfeksiyonlara karşı dikkatli olmak olduğunu söyledi.

Bilimsel çalışmalar, ıslak saçla uyumanın doğrudan sinüzit veya yüz felci yaratmadığını ancak vücudun soğuğa maruz kalmasının veya hijyenik olmayan bir uyku ortamının dolaylı risk faktörleri oluşturabileceğini ifade etti.