Islak zeminde kayan otomobil müstakil evin bahçesine girdi

Kaynak: İHA
Islak zeminde kayan otomobil müstakil evin bahçesine girdi

Eskişehir'de ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin müstakil evin bahçesine daldığı kazada maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin müstakil evin bahçesine daldığı kazada maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Sazova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D. isimli şahsın idaresinde Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 FDH 306 plakalı otomobil, sürücüsü ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, Candaş Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesine girdi. Yaşanan kazada maddi hasar oluşurken, şans eseri kimse yaralanmadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Islak zeminde kayan otomobil müstakil evin bahçesine girdi

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