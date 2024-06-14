İslam Memiş: 1100 lira yükselecek hazır olun

Memiş, yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak, piyasaların mevcut durumu ve gelecek dönem beklentileri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“11 BİN PUAN HEDEFLENEBİLİR”

“Borsa İstanbul 10 bin 415 puanda ve yüzde 2.45 değer artışıyla tepki alımı gösteriyor. 10 bin 400 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış önemli. Eğer bayram tatilinde bu seviye korunursa, 11 bin puan hedeflenebilir. Ancak 10 bin puanın altındaki seviyeler de göz ardı edilmemeli.”

“BU RAKAMLARIN ALTI UCUZ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

“Dolar/TL kuru 32 lira 30 kuruşta stabil. Euro/TL kuru ise 35 lira 10 kuruşta ve Euro/dolar paritesi 1.08 seviyesinde. Bu rakamların altı, görece ucuz olarak değerlendirilebilir.”

“GRAM ALTIN 3500 LİRA OLACAK”

“Ons altın 2315 dolar seviyesinde. Beklentim, ons altının 2280-2380 dolar aralığında dalgalanarak piyasaları meşgul etmeye devam edeceği yönünde. Gram altın ise 2410-2419 lira arasında ve 2400 lira destek seviyesi işlem görüyor. Yıl sonu için ons altında 2600-3000 dolar, gram altında ise 3000-3500 TL beklentim sürüyor.”