İslam Memiş 2024'te dolar kurunun çıkacağı seviyeyi açıkladı. Altın yatırımcılarına "boşuna hayal kurmayın" dedi

Ünlü ekonomist İslam Memiş, son değerlendirmesinde dolar sahiplerini yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulundu.

Memiş, 2024 yılında doların Türk lirası karşısındaki değerini tahmin ederken, vatandaşları gelecek olası zorluklara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Memiş, "Altın ve gümüş fiyatlarındaki baskılanma devam ederken, elinde altın ve gümüş olanlar ayrı merak içinde. Elinde TL ve döviz bulunduranlar da altın ve gümüş alalım mı diye merak ediyor" diyerek bu sorulara yanıt verdi.

İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Özellikle Borsa İstanbul 100 endeksinde satışlar devam ediyor. 8448 puanda. 0.75'lik değer kaybı var. Borsada beklemeyi tercih ediyorum her videomda söylediğim gibi.

İki hafta daha bekliyorum. Ayın 15'inde 3 hisse senedi belirleyerek gireceğim borsaya. Daha önceden de yapmıştık. 4400 puandan girip 6000 puandan çıkış yapmıştık. 7500 puan altından giriş yapacağız yine, 15 bin puana kadar bekleyeceğiz. 2024'ün yarısına kadar bekleyeceğiz."

"Geçen taşıdığımız hissenin satışlarının sebebi malumdu, altın ve gümüş almıştık" diyen İslam Memiş, "Hisselerimizi kurumsal şirketler tarafına kaydıracağız. Ben 7500 altına sarkmadan varlıklarımı bu tarafta değerlendirmeyeceğim. Borsa rekor kırıyor kaybettik diyorlar. Borsanın ne olduğunu bilmiyor çünkü. Endek tarafındaki yükselişleri görünce, dolar kurundaki gibi hissediyor. Senin satın aldığın hisse ne oldu? Bu tarafa bakman lazım" ifadelerini kullandı.

MÜKEMMEL BİR FIRSAT!

Dolar kuru ve euro kuru değerlendirmeleri yapan Memiş, "Dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Hedef 28 lira seviyesi. Şu anda 27.50'de. Yıl sonunda 29.70'i bekliyorum. 2024 yılında 45 liraya kadar bu yükselişler devam edecek. Doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz ve düşünmüyoruz. Euro dolar paritesi malum, teknik olarak öngördüğüm 1.0650'nin aşağısı da test edildi.

Cılız bir hareket var ama tam kapsayıcı değil. Manipülasyon piyasası, baskılanma iki hafta daha devam edecek. 1.07'nin altındaki her rakam da euro'ya geçiş için muhteşem fırsatlar. 1 milyon dolarım olsa, parite ile euro'ya takas yaparak pozisyonumu alırdım. Elimde TL var, altın-gümüş sevmiyorum, borsaya girmiyorum diyenlere de diyorum ki o zaman euro ucuz kalıyor." açıklamalarında bulundu.

Memiş, ardından 'büyük tufan' diye adlandırarak öngördüğü küresel ekonomik kriz için yeni açıklamalarda bulundu, yeni bazı iddiaları ortaya atarak yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, elinde gram altın ve gram gümüş olan yatırımcısını da ayrıca uyardı, bazı tarihler vererek beklediği rakamsal değerleri açıkladı. İşte İslam Memiş'in o 'kriz' öngörüsü...

"Boşuna hayal kurma" diyerek bir uyarıda bulunan İslam Memiş, altınla ilgili öngörülerini açıkladı. Memiş, "Ons altın 1816 dolara kadar geriledi, 1925'ten düşüş başladı. Tamamen manipülasyon fiyatlaması. Dünyada hiçbir analistin öngöremediği bir operasyon gerçekleşti. Bu düşüşlerin arkasındaki hikaye sadece Fed'in faiz artışıyla ilgili değil, büyük krizle ilgili. Başladılar" dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

"İnsanları zaten robot gibi yaptılar. Elimde dolarım var, altınım var, borsam var, ona sığınmış, çıksa da zengin olsam diyor. Seni zengin yapmayacaklar, boşuna hayal kurma. Bunun senaryosunu uygulamaya devam ediyorlar. Sert bir şekilde baskılıyorlar. İki ay sonra sert bir şekilde yükselebilir de. Merkez bankalarının işbirliği var dünyada."

SAHİP ÇIKIN DEDİ!

İslam Memiş, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Neden faizleri merkez bankaları artırıyor. Enflasyonu düşürmek için. Enflasyon düşüyor mu? Hayır. O zaman ne oluyor? Düşürmeyecekler ki, düşmeyecek. Öyle zannet diye. Senin sattığın altını, gümüşü kim alacak. Onlar alacak. Kasım ayında merkez bankalarının altın stoklarındaki miktarı hep beraber göreceğiz. Merkez bankalarının en fazla altın alımı yaptığı yıl oldu. Şimdi 1825 dolara çekti. Stoklar yine artırılacak. Büyük bir ekonomik kriz ve jeopolik riskin hazırlığı yapılıyor. Büyük tufan geliyor diye uyardım. Elindeki varlıklara sahip çıkacaksın. Elinde altın ve gümüş bulunduranlar varlıklarına sahip çıkmalı. Üstüne ilave yapabiliyorsanız ilave yaparak süreci devam ettirmek çok mantıklı bir kara olacaktır. Bir anda fişi çekecekler ve hiç beklemediğiniz bir dünya piyasasına uyanacaksınız."